Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin kâr payının en az yüzde 15 seviyesinde olması ve her yıl enflasyon oranında artırılması yönünde kamudan talepte bulunduklarını bildirdi.
Okumuş, PÜİS Başkanlar Kurulu'nun, bayilerin kâr payları ve bazı sorunlarını masaya yatırmak amacıyla yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.
Akaryakıt bayilerinin maliyetlerdeki artıştan olumsuz şekilde etkilendiğini ifade eden Okumuş, mevcut kâr payıyla bayilerin zarar ettiğini aktardı.
Okumuş, bu konuda bir rapor hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Hazırladığımız raporlarla mevcut kâr payıyla bayilerin zarar ettiklerini rakamlarla çok net olarak ortaya koyduk. kâr payının en az yüzde 15 seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında arttırılması talebimizi içeren raporumuzu hazırlayarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, siyasi partilerimizin Grup Başkanvekillerine, Milletvekillerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına ilettik. Daha sonra hükümetimizin ve devlet bürokrasimizin en yetkili isimleriyle, kanun yapıcılarla karşılıklı görüşmelerde bulunduk. En son 11 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kendilerini ikna ettik ve bayilerin bugünkü kâr paylarıyla zarar ettikleri konusunda bizimle fikir birliğine vardılar ve bu konuda bir çalışma başlatıldı."
Okumuş, bayilerin kâr payının sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önemini vurgulayarak, "Günde 10 bin litre satan bir istasyon ayda 54 bin lira zarar etmektedir. Ülkemizdeki istasyonların günlük satış ortalamasının 3 bin litre civarında olduğu göz önüne alındığında bilhassa taşrada bulunan istasyonların varlıklarını sürdürmelerine imkan bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!