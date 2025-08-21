Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Akademisyenler duttan göz çevresi şampuanı hazırladı | Sağlık Haberleri

        Akademisyenler duttan göz çevresi şampuanı hazırladı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenleri, duttan göz çevresi şampuanı hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 09:46 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göz çevresi için duttan şampuan yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAİBÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisas yapan Dr. Derya Pekyürek, göz hijyeni ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere doğal bir ürün geliştirmek için çalışma yaptı.

        BAİBÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Soydan danışmanlığında, BAİBÜ Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Hakan Kurt öncülüğünde, doktora sonrası araştırmacı Dr. Cansu Kara Öztabağ ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eczacılık Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Türkmen'in desteğiyle çalışmalarını ilerleten Pekyürek, duttan göz çevresi şampuanı hazırladı.

        REKLAM

        Göz hijyeni ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere hazırlanan ürünün patenti alınarak seri üretime geçilmesi planlanıyor.

        "ÜRÜNÜMÜZÜ 'DUTUN MUCİZESİ' OLARAK İSİMLENDİRİYORUZ"

        Dr. Derya Pekyürek, insanların göz kliniklerine en çok göz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

        Her yaştan insanın göz enfeksiyonu geçirebildiğini dile getiren Pekyürek, tedavinin ilk adım olarak hastalara sağlıklı göz çevresinin sağlanmasını önerdiklerini kaydetti.

        Pekyürek, göz çevresi hijyeninin sağlanması amacıyla önerilen bazı ürünlerin gözde yanma, batma, kaşıntı, kuruluk ve tahrişe neden olabildiğine dikkati çekerek, "Biz, hassas göz ve göz çevresiyle uyumlu, daha düşük konsantrasyonda, iyi ve uzun süre etkili, düşük maliyetli, hastaların kolaylıkla kullanabilecekleri, tedavi edici özelliğe de sahip tıbbi ürün ortaya koyma hedefiyle yola çıktık" dedi.

        İnsanların eskiden göz çevresi temizliği ve enfeksiyon tedavisi için dut yaprağını kaynatarak hazırladıkları solüsyonları kullandıklarını, kendilerinin de bundan esinlendiklerini anlatan Pekyürek, deneysel çalışmalar sonucu karadut ve beyaz dutta bulunan, antimikrobiyal ve antioksidan etkinliğe sahip "gallik asit" ile gözdeki dokularda hücre canlılığını artırıcı etkisini gözlemledikleri "oxyresveratrol" maddesini formülize ederek göz çevresi şampuanını BAİBÜ Farmakoloji Ana Bilim Dalı öncülüğünde ürettiklerini dile getirdi.

        Pekyürek, başta gözde çapaklanma ve iltihaplanmaya sebep olan göz enfeksiyonları olmak üzere hem tedavi edici hem de semptomları azaltıcı özelliğe sahip ürün ortaya çıkardıklarını belirterek, "Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak her yaştan kişinin uygulayabileceği, hedef kitlesi çok geniş bir ürün ortaya çıkardık. Şu an ürünümüzün patent alma aşamasında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Biz bunu 'dutun mucizesi' olarak isimlendiriyoruz çünkü dut bitkisinin bu tarihsel önemi ve yaptığımız deneysel çalışmalarda aldığımız sonuçlar, ürünümüzdeki kararlılığımızı desteklemektedir" diye konuştu.

        Şu anda ürünün şampuan şeklinde prototipini ürettiklerini ifade eden Pekyürek, şampuan dışında, temizleme pamuğu ya da bakım jeli gibi kurulama ihtiyacı hissetmeyen ürünleri geliştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları açıklaması
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Habertürk Anasayfa