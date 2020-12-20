Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balık, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti. Hastalık süresince izolasyon ve tedavisine evde devam edeceğini açıklayan Balık, şunları kaydetti:

"Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum şuan iyi olmakla birlikte doktorlarımızın tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı istirham eder, tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar dilerim."

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