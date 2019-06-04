AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta partisinin ve valiliğin bayramlaşma programlarına katıldı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç ve Habibe Öçal'ın da eşlik ettiği Ünal, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşmaya katıldı.

Partililerle bayramlaştıktan sonra da Trabzon Caddesi'ne geçerek Kahramanmaraş Valiliği'nce düzenlenen halkla bayramlaşma törenine katıldı. Vali Vahdettin Özkan, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Ünal, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ENGİN ALTAY'LA GÖRÜŞMEMİZ OLDU'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına çıkıp çıkmayacakları konusunda yöneltilen soruya Ünal, "CHP ile bir temasımız oldu. Sayın Engin Altay'la bir görüşmemiz oldu. Sayın Engin Altay, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını ve dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade ettik. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.

'GENERALLERİMİZE DÖNÜK KULLANILAN BU İFADELER KABUL EDİLEMEZ'

Mahir Ünal, bir televizyon kanalının haber müdürünün generaller için kullandığı ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirterek, şöyle dedi:

"Bir televizyon programında kullanılan bu ifadeler, kahraman ordumuza karşı, askerlerimize karşı kullanılan bu ifadeler hiçbir şekilde kabul edilemez. Üstelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirmiş kahraman ordumuza, şu anda Pençe Harekatı'nı gerçekleştiren askerlerimize, generallerimize dönük kullanılan bu ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hem parti sözcümüz tarafından hem de Savunma Bakanlığımız tarafından en sert şekilde kınanmıştır ve bu konuda da gerekli hukuki sürecin başlayacağı duyurulmuştur."