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        Haberler Gündem Politika AK Parti’de gündem kongre: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti vitrinini yenilemesi bekleniyor! | Son dakika haberleri

        AK Parti’de gündem kongre: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti vitrinini yenilemesi bekleniyor!

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, "kongre" gündemiyle yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda alınacak kararla, kongre takvimi başlayacak. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da tarımda yeni yol haritası ve orman yangınlarıyla ilgili sunum yapacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:58
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        AK Parti MKYK kongre için toplanıyor
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        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 3 Eylül salı günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ise “kongre süreci” olacak. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıkları ve tarihine yönelik sunum yapacak. Tarihin onaylanmasının ardından süreç başlayacak. Önce belde, sonra ilçe ve il, son olarak da büyük kongre yapılacak. AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi de böylece tamamlanmış olacak.

        MAYISTA BÜYÜK KONGREYE GİDİLMESİ PLANLANIYOR

        Edinilen bilgiye göre, sürecin ekim ayında başlatılması, Ramazan Bayramı’na kadar il kongrelerinin tamamlanması, mayıs ayında ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. Kongre süreci ile birlikte, AK Parti'de kadrolar gözden geçirilecek.

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        ERDOĞAN'IN A TAKIMINI YENİLEMESİ BEKLENİYOR

        Partinin yönetim organı olan ve yedeklerle beraber 110 üyeden oluşan merkez karar ve yönetim kurulu için insiyatif Erdoğan'da olacak. Erdoğan'ın parti vitrini ve a takımını da yenilemesi bekleniyor.

        TARIM BAKANI YUMAKLI SUNUM YAPACAK

        Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sunum yapacak. Bitkisel ve hayvansal üretimde yol haritası, tarımda yeni destekleme modeli ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda MKYK üyelerine bilgi verecek, sorularını yanıtlayacak. Siyasetteki sıcak tartışmalar da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 30 Ağustos töreninde, "Son günlerde toplumun sinir uçlarına dokunan çeşitli kışkırtmalara şahitlik ediyoruz. Oyuna gelmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı. Teğmenlerin kara harp okulu mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri üzerinden başlayan tartışmaya yönelik de değerlendirme yapılması bekleniyor.

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