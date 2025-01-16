Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti'de büyük kongre 23 Şubat'ta | Son dakika haberleri

        AK Parti’de büyük kongre 23 Şubat'ta yapılacak

        AK Parti'de 23 Şubat'ta düzenlenecek 8'inci Olağan Kongre öncesinde önemli atamalar peş peşe geliyor. Son olarak yeni gençlik kolları başkanı da duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'de büyük kongre 23 Şubat'ta
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci devam ediyor. 21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 7 Şubat'ta İstanbul il kongreleri yapılacak. Şu ana kadar 56 ilin yeni yönetimi belirlendi.

        AK Parti'de büyük kongre 23 Şubat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı, bazı il başkan adaylarıyla görüştü. Mülakatlar gerçekleştirdi. İstanbul'da mevcut başkan Osman Nuri Kabaktepe kongrede aday olmayacağını açıkladı. 41 yaşındaki Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kongrede aday olacağını duyurdu.

        ANKARA'DA İSE MEVCUT BAŞKANIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

        Ankara'da ise mevcut başkan Hakan Han Özcan'ın görevine devam etmesi bekleniyor. Partinin Gençlik Kolları Başkanlığına ise Yusuf İbiş getirildi. 27 Ocak'ta Ankara'da gerçekleşecek AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak katılacak. 1995 Yozgat doğumlu İbiş, 10 yılı aşkın bir süredir partinin gençlik kollarının çeşitli kademelerinde görev yapmıştı.

        KONGREYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

        Kayseri, Malatya, Sinop, Tokat il başkanlıklarında da bayrak değişimi duyuruldu. Son değişim de Adana İl Başkanlığı'nda yaşandı. 26 ve 27. dönem Adana Milletvekili Tamer Dağlı il başkanı olarak görevlendirildi. Cumartesi günü yapılacak kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

        Kongre maratonunda da son düzlüğe giriliyor. Kadın Kolları Kongresi 5 Şubat'ta yapılacak. 81 ilin 56'sında ise il kongreleri tamamlandı. Önümüzdeki bu hafta sonuyla birlikte 7 ilde daha kongre yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Habertürk Anasayfa