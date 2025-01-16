AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci devam ediyor. 21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 7 Şubat'ta İstanbul il kongreleri yapılacak. Şu ana kadar 56 ilin yeni yönetimi belirlendi.

AK Parti'de büyük kongre 23 Şubat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı, bazı il başkan adaylarıyla görüştü. Mülakatlar gerçekleştirdi. İstanbul'da mevcut başkan Osman Nuri Kabaktepe kongrede aday olmayacağını açıkladı. 41 yaşındaki Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kongrede aday olacağını duyurdu.

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ANKARA'DA İSE MEVCUT BAŞKANIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Ankara'da ise mevcut başkan Hakan Han Özcan'ın görevine devam etmesi bekleniyor. Partinin Gençlik Kolları Başkanlığına ise Yusuf İbiş getirildi. 27 Ocak'ta Ankara'da gerçekleşecek AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak katılacak. 1995 Yozgat doğumlu İbiş, 10 yılı aşkın bir süredir partinin gençlik kollarının çeşitli kademelerinde görev yapmıştı.

KONGREYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Kayseri, Malatya, Sinop, Tokat il başkanlıklarında da bayrak değişimi duyuruldu. Son değişim de Adana İl Başkanlığı'nda yaşandı. 26 ve 27. dönem Adana Milletvekili Tamer Dağlı il başkanı olarak görevlendirildi. Cumartesi günü yapılacak kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Kongre maratonunda da son düzlüğe giriliyor. Kadın Kolları Kongresi 5 Şubat'ta yapılacak. 81 ilin 56'sında ise il kongreleri tamamlandı. Önümüzdeki bu hafta sonuyla birlikte 7 ilde daha kongre yapılacak.