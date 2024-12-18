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        Haberler Gündem Güncel AK Parti'ye molotofkokteylli saldırıya 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        AK Parti'ye molotofkokteylli saldırıya 2 tutuklama

        AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:16 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:16
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        AK Parti'ye molotofkokteylli saldırıya 2 tutuklama
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        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta AK Parti İl Başkanlığına girmeye çalışıp daha sonra da molotofkokteyli atarak kaçtığı iddiasıyla M.B. (18), O.Y. (18) ve Ö.K'yi (17) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla salıverildi.

        Öte yandan, yapılan kontrollerde, zanlıların cep telefonlarında saldırıyla ilgili görüntüler tespit edildiği belirtildi.

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