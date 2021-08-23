HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de Kovid-19 aşısına ulaşım konusunda bir sorun bulunmadığını bildirdi. Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünü kutlayan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitleri rahmet ve saygıyla anarak, terörle mücadelede, yangın ve sel felaketinde şehit olanlara ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

MKYK toplantısında, yangın ve sel felaketlerinde gelinen nokta ile bundan sonra yapılacakların geniş şekilde gündemlerinde yer aldığını anlatan Çelik, toplantıda, alınacak tedbirlerin de görüşüldüğünü ve iç siyasete ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının açılışında yaşanan felaketler ve alınacak tedbirler konusunda görüşlerini paylaştığını, göçmen konusu ile Afganistan konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

"YANGINLARIN FAİLLERİ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Türkiye'nin büyük bir yangın felaketi atlattığını hatırlatan Çelik, yangınlarla ilgili sabotaj ihtimali konusunda güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çelik, "Bu yangınların failleri ile ilgili de bazı yakalamalar ortaya çıkmaya başladı. Burada dediğim gibi hem yangın felaketi ile mücadele ederken hem de fitne ateşi ile mücadele etmek zorunda kaldık. Birçok yalan ortaya çıktı. Bu kritik günlerde, özellikle kriz günlerinde bu yalanlarla nasıl mücadele etmemiz gerektiği konusunda da bir kapsamlı değerlendirme, buradaki tecrübelerden yola çıkarak yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Yangınlara müdahalede kullanılan araçlara ilişkin bilgi veren Çelik, küresel ısınmanın işaretleri ve iklim değişikliğinin ortaya koyduğu tablonun, daha yüksek kapasite ile bu krizlerin karşılanması gerektiğini herkese gösterdiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yangın ve sel felaketlerinden etkilenenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi, zarar gören hayvanların korunması, eşya, tarım ve turizm ile ilgili zararların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

En önemli meselelerinden birinin, orman varlığını korumak ve artırmak olduğuna dikkati çeken Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Nerede bir orman yangını olsa, işte 'bunların imara açılacağı, buralara tesis yapılacağı' gibi, maalesef gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar ortaya koyuluyor. Bir kere daha söylemek isterim, Anayasa'nın 169. maddesinde belirtildiği gibi bunlar aynen orman alanı olarak korunacaktır. İnşallah yıl bitmeden 252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Doğayı, doğal varlıkları daha çok korumak için ne kadar kapasite arttırmamız gerekiyorsa bunlarla ilgili tedbirleri de almaya devam edeceğiz."

SEL FELAKETLERİ

Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin de bilgi veren Çelik, "Bazı vilayetlerimizde bir yılda yağan yağış bir günde yağdı, böylesine bir tabloyla karşı karşıya kalındı. Tabii altyapıdaki sorunlarla bu birleşince dere yataklarına ev yapılması ve benzeri konularla birleşince maalesef büyük bir felaketin ortaya çıkması bu şekilde söz konusu oldu." diye konuştu.

Bundan sonra çok yönlü tedbirler alınması gerektiğine işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları çıkıyor, bir yandan bir yılda düşen yağmur miktarı kadar bir günde bir vilayete bir bölgemize yağmur düşüyor. Ama burada altyapı sorunları ile birleşince çok büyük bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu yapılaşmayla, altyapı sorunlarıyla ilgili, bunlar üzerinde de daha titizlikli bir çalışma, özellikle dere yataklarına ev yapılması konularıyla ilgili daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda bir irade söz konusudur. Bundan sonraki çalışmalar bu yönde bu kararlılıkla sürecektir."

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin de konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, aşılanmanın gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü, herkesin arzu ettikleri takdirde aşıya ulaşabildiğini aktardı.

Çelik, "Hem sosyal medyada hem başka yerlerde her gün bu aşı konusu ile ilgili çeşitli taraflar ortaya çıkıyor, çeşitli çalışmalar ortaya çıkıyor, çatışmalar ortaya çıkıyor ve tartışmalar ortaya çıkıyor. Bu konu siyasetçinin karar vereceği bir konu değil, bu nihayetinde bilim insanlarının karar vereceği bir konu. Türkiye'de de Bilim Kurulu tarafından bu sürecin yönetilmesi, Bilim Kurulu tarafından bu süreçle ilgili gereklerin ortaya koyulması baştan itibaren gösterilen bir hassasiyettir." şeklinde konuştu.

Dünyadaki bilim insanlarının bu hastalıkla mücadele etmek için aşı yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Nihayetinde bilim insanlarına, kendi bilim insanlarımıza, dünyadaki bilim insanlarına güveniyoruz ve bu aşılama çalışmalarının canları korumak için büyük bir gayretle büyük bir fedakarlıkla yapıldığını da izliyoruz. Şunu da unutmayalım ki birçok ülke aşıya ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyor. Birçok ülkede ya aşı yok ya da aşı olsa bile Türkiye'deki gibi böylesine mükemmel bir organizasyon sistemi, böylesine bir sağlık sistemi yok, bu kapasite yok. Allah'a şükür ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sorun yok."

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının aşı olmadığına dikkati çeken Ömer Çelik, "Dolayısıyla burada çeşitli kesimlerin tartışmaları tabii ki fikir hürriyetidir tabii ki saygı duyarız. Bu bir gönüllük meselesidir, kimse için bir zorlama söz konusu değildir. Fakat her meselede olduğu gibi bu meselede de gerçek bilgi üzerinden tartışma yapmak gerekir. Dolayısıyla bilim insanlarını dinlemek gerekir, bilim insanlarının çalışmalarına onların tavsiyelerine kulak vermek gerekir. Canları korumak için bu en önemli konudur." dedi.

Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sincar'da sağlık merkezini hedef alarak sivilleri vurduğu iddiasına ilişkin, "Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin, koordinasyonunun olumlu bir şekilde seyretmesinden rahatsız olan odakların bu haberlerin arkasında olduğunu görüyoruz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken, basın toplantısı düzenledi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Çelik, 2021-2022 eğitim öğretim yılının 6 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, bu konuda bütün hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Bütün kademelerde, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağını aktaran Çelik, "Ders saatleri azaltılmayacak ve mevcut müfredata uyulacak. Dolayısıyla aşılama çalışmalarının bu noktaya gelmiş olmasının bize bu imkanı sağladığını ifade etmek isterim. Umarım ki, çocukların eğitimi açısından bu geldiğimiz seviyeyi koruruz." dedi.

Yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olduğunu belirten Çelik, "Mevzuatta belirlenen mazeret durumları hariç istisna söz konusu olmayacaktır ama mazereti varsa yüz yüze eğitime katılamıyorsa öğrenciler bu durumda TRT EBA üzerinden eğitimlerinde devam edecektir." bilgisini verdi.

Ders saatlerinin azaltılmamasının, müfredata uyulmasının öğrencilerin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının hazırladığı, Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemleri içeren rehbere uyulması gerektiğini vurguladı.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Okulların yanı sıra kantinlerin, yemekhaneler, pansiyonlar ve spor salonlarının da açıldığını anımsatan Çelik, normalleşme seviyesinin korunması için bu alanlarda da kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesi için personel sayısının artırılacağını da anımsattı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin okula maske takarak gitmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, aşı olmayan öğretmenler ve okul görevlilerinin haftada iki kez PCR testi olma zorunluluğu bulunduğunu, testler konusunda çeşitli tartışmaların yaşandığını aktardı.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Niçin test isteniyor? Niçin zorunlu tutuluyor? Bu siyasetin verdiği bir karar değil, bunlar nihayetinde Bilim Kurulu'na danışılarak alınan kararlar. Bilim Kurulu, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda ortaya koyulan tedbirler bunlar. Eğer tedbirlere uyulmazsa elde ettiğimiz normalleşme adımlarını tekrar kaybetme gibi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz. İstediğimiz şey, hem bu normalleşmenin korunması hem bu tedbirlerin güçlü bir şekilde devam etmesi. Normalleşme ile birlikte eğitim öğretim devam ederken, diğer işler devam ederken de canların korunması. Bu dengeyi gözettiğimiz müddetçe daha iyi mesafeler alacağımıza inanıyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelenin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Çelik, Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının koordine ettiği operasyonlarda Türkiye'nin demokrasisini, demokratik toplum düzenini tehdit eden terör örgütlerine karşı çok güçlü mücadele verildiği anlattı.

Türkiye'nin terörle mücadelesini başka yöne çekmek isteyenlerin kara propagandasıyla da karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 17 Ağustos'ta düzenlediği iddia edilen bir hava saldırısında Sincar'daki bir sağlık merkezinin de hedef alınması sonucu sivillerin öldüğü şeklinde bir yalan haber, kara propaganda yapıldı. Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin, koordinasyonunun olumlu bir şekilde seyretmesinden rahatsız olan odakların, bu haberlerin arkasında olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, terör örgütüne yakın bir takım merkezlerin, bu propagandaları yaptığını öteden beri biliyoruz.

Bu operasyonlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki sivillere bir zarar vermeme konusunda en hassas, en dikkatli orduların başında gelmektedir, terörle mücadelesini hukuka uygun olarak bu hassasiyetle yürütmektedir. Sadece terör örgütünü esas alan operasyonlardır bunlar, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin okul, sağlık merkezi veya ibadethane gibi sivil mekanları hedef alması hiçbir şekilde söz konusu değildir, bunların hepsi yalan haberdir. Buradan Irak yönetimine de Iraklı kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz, yaptığımız operasyonların hepsinin terörle mücadele kapsamında, ulusal güvenliğimizi korumak için gerçekleştiğini bir kez daha ifade etmek isteriz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sincar'da güvenliğin sağlanması için Ekim 2020'de imzalanan anlaşmayı anımsatarak, "Birleşmiş Milletler himayesinde, merkezi hükümet ile bölgesel yönetim arasında imzalanan bu anlaşmaya göre PKK'nın Sincar'dan çıkarılması gerekiyordu. Bu anlaşmanın da bir an evvel hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

AFGANİSTAN İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ TEMASLAR SÜRÜYOR

Afganistan'daki durumu çok yakından takip etmeyi sürdürdüklerini söyleyen Çelik, Afganistan'ın şu anda dünyanın gündeminde olduğunu ve çok acı verici manzaraların ortaya çıktığını belirtti.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiğini ve Tacikistan'a gittiğini hatırlatan Çelik, Afgan ordusunun teslim olmasının ardından Taliban'ın fiilen ülkenin tek hakimi haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan konusunda çeşitli temaslarının olduğunu, çok yönlü bir diploması trafiği yürüttüğünü belirten Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın verdiği temel mesaj, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasıdır. Bütün grupları, bütün etnik grupları, bütün dini grupları içine alan, kapsayıcı bir modelin ortaya çıkmasıdır. Kuşkusuz insan hakları konusunda, diğer konularda geçmişte de gördüğümüz gibi çok ciddi kaygılar vardır. Burada uygulamayı göreceğiz, yakın bir şekilde uygulamayı takip edeceğiz. İnsan haklarına riayet, kadın haklarına riayet gibi konuların yakın bir şekilde takibimizde olduğunu ve bu konularda son derece duyarlı davranılması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Hem kapsayıcı bir sistem olmalıdır, Afgan halkının geleceği için bu gereklidir, yeniden çatışmalara sürüklenilmemesi için hem de temel hak ve hürriyetlere saygılı olunması son derece gereklidir."

Çelik, "Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak, bu yükü kaldıracak bir kapasitesi yoktur. Türkiye bu kadar yükü bütün uluslararası toplum adına bu insanlar ölmesin diye yerine getirmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afgan halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesi çağrısında bulunan Çelik, çatışmalar, koronavirüs salgını ve ekonomik kriz ile bölgede tam bir insanlık dramı yaşandığına işaret etti.

Afganistan'dan çekilenlerin aynı zamanda burada daha büyük bir dramın ortaya çıkmaması için de uluslararası mükellefiyetlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Çelik, "Hiç kimse uluslararası mükellefiyetlerini yerine getirmeyip arkasından bu göç meselesi şöyle yönetilsin, böyle yönetilsin, şu kadar para aktarılsın demek gibisinden bir lükse sahip değil. Her seferinde böyle oluyor. Bir yer kendi kaderine bırakılıyor, oradaki insanlık dramına karşı duyarsız kalınıyor. Arkasından ortaya çıkan göç dalgası. Orada yerleşik olan terör örgütleri, orada yerleşik olan uyuşturucu hatları ancak bu bahsettiğim ülkeleri tehdit etmeye başladıktan sonra konu gündeme alınmaya başlıyor." diye konuştu.

Afganistan'da 20 yılda yaşananların önümüzdeki 20 yılda da yaşanabileceği uyarısında bulunan Çelik, bugün çekilenlerin 5-10 yıl içerisinde Afganistan'a yeniden dönmek zorunda kalabileceğini vurguladı.

Çelik, bu tablonun yeniden yaşanmamasını, uluslararası toplumun, uluslararası kurumların hassas olması gerektiğini, önemli olanın Afgan halkının geleceği olduğunu ifade ederek, bunun kapsayıcı bir modelle, temel hak ve hürriyetler konusunda hiç kimseyi tedirgin etmeyecek uygulamalarla yürümesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı göç dalgasıyla ilgili olarak pek çok tartışmanın yaşandığını hatırlatan Çelik, "Burada iki uçtan uzak durmak gerekiyor. Bir tanesi; ölümden kaçıp bizim ülkemize sığınmış insanlara karşı bir sığınmacı düşmanlığı diyebileceğimiz ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulmaması gerekiyor. Burada eğer bu konu ırkçı bir yaklaşım haline getirilmeye çalışılırsa ki bazılarının küçük oy hesaplarıyla bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz, muhalefetten bazılarının sırf iktidarı eleştirmek uğruna maalesef bu Avrupa'daki aşırı sağcıların Müslümanlara ve Türklere karşı Avrupa'nın ırkçıların, Müslümanlara ve Türklere karşı kullandığı üslubu kullandıklarını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Bunun hiçbir medeni toplumun kabul etmeyeceği bir üslup olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz Suriye sınırımızdan kaynaklanan milyonlarca insanın ölümden kaçarak topraklarımıza gelmiş olması gibi bir tablo kuşkusuz yönetilmesi zor ve ülkemiz için de ciddi yükler barındıran bir tablodur ama devlet ve millet hayatının tarihi aşamalarında çeşitli devletlerde olduğu gibi kendi devletimiz de bu tip tablolarla karşı karşıya kalmıştır. Geçmişte de bu tablolarla karşı karşıya kaldık. Hem yakın zamanda karşı karşıya kaldık, hem onun öncesinde karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla burada kim ki böyle bir sığınmacı düşmanlığına, Avrupa'daki aşırı sağcıların dilini kullanarak, onların Müslümanlara ve Türklere yaptığı dili kullanarak kullanmaya başlarsa o zaman kendi toplumuna en büyük kötülüğü yapmış olur. Demokratik toplum düzenini, medeni toplum düzenini zehirleyen açıklamalardır bunlar. Evet, tedbir alabilirsiniz. Ondan sonra bunun üzerine şunu söylüyor, bunu yapmayın dediğimiz zaman muhalefetten bazı arkadaşlarımız, 'Biz ülkemizde bu kadar çok sayıda mülteci bulunmasından rahatsızlığımızı ifade etmeyelim mi, buna itiraz etmeyelim mi?' Rahatsızlığınızı ifade edin, itirazınızı söyleyin, muhalefetinizi yapın, siyasi olarak bu konuyu gündeme getirin, buna kimsenin bir şey dediği yok. Hiç kimse kimsenin elinden muhalefet yapma hakkını ya da demokratik itiraz hakkını alacak değildir.

Bir mesele varsa farklı politik görüşlerin olmasından daha doğal bir şey yoktur demokratik toplum düzeninde ama bunu bahane ederek Avrupa'daki ırkçıların, sağcıların, faşistlerin dilini, Müslümanlara ve Türklere karşı kullandığı dili, kendi ülkemizdeki sığınmacılara karşı kullanırsanız, en büyük kötülüğü kendi ülkemize yapmış olursunuz. Dolayısıyla burada bu dengeyi gözetmek gerekiyor. Mülteci politikasını eleştirebilirsin, göçmen politikasını eleştirebilirsin, farklı stratejiler önerebilirsin, entegrasyonla ilgili olarak önerebilirsin."

AK Parti Sözcüsü Çelik, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca Suriye'nin içerisinde bir uçuşa yasak bölge kurulsun, bir güvenli bölge oluşturulsun çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Eğer uçuşa yasak bölge ve güvenli bölge Obama döneminde kurulmuş olsaydı, Türk sınırının 30 kilometre Suriye'ye doğru derinliğinde bu insanların bekletilmesi, orada tutulması, orada ölüm kusan makinalardan uzak bir şekilde hayatlarının herhangi bir tehdit altında olmadığı ortamda tutulmaları mümkün olacaktı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR TOPLAMA KAMPI DEĞİLDİR"

Bugün Afganistan'daki uluslararası sorumluluğunu yerine getirme konusunda zayıf davrananların o gün Suriye'de güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge kurulması konusunda çekimser davrandıkları için bu tablo ile karşı karşıya kalındığının altını çizen Çelik, şöyle devam etti:

"Bunun dışında bir takım devletlerden açıklama yapılıyor, işte Türkiye'de şöyle bir mekanizma kuracağız ya da Türkiye'ye Afganistan'dan gelecek göç için biz daha fazla maddi yardımda bulunalım. Bütün bunların hepsi saygısızlıktır. Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak, bu yükü kaldıracak bir kapasitesi yoktur. Türkiye bu kadar yükü bütün uluslararası toplum adına bu insanlar ölmesin diye yerine getirmiştir. Bu devletler adına konuşanlar bu siyasetçiler bilsinler, Türkiye bir toplama kampı değildir, Türkiye bir göçmen kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir. Dolayısıyla Türkiye'ye sormadan yapılan bir takım açıklamaların bizim gözümüzde hiçbir değeri yoktur. Hepsi yok hükmündedir. Türkiye egemen bir devlet olarak kararını kendisi verir."

Çelik, 2021 yılı içerisinde düzensiz göçle mücadele kapsamında Türkiye'nin güney sınırlarından 160 bin, doğu sınırlarından 90 bin düzensiz göçmenin girişinin engellendiğini belirterek, şu ana kadar yaklaşık 450 bin Suriyelinin kendi rızalarıyla Suriye topraklarında oluşturulan güvenli bölgelere döndüğünü, Afganistan'a geri gönderilen kişi sayısının ise 235 bine ulaştığını aktardı.

Bütün ülkelerin kendi sınırlarını korumak için yeni ve ilave tedbirlere ihtiyaç duyduğunu, sınır güvenliğinin giderek üzerinde yüksek basınç hissedilen bir mesele haline geldiğini anlatan Çelik, "Türkiye burada örneğin 54 kilometrelik Iğdır-İran sınırının tamamını, 84 kilometrelik Ağrı-İran sınırının 82 kilometresini ve 121 kilometrelik Hakkari-İran sınırının 13 kilometresinde toplam 149 kilometrelik alanda güvenlik duvarı ve devriye çalışmalarını tamamlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Sınır bölgelerinde 7 gün 24 saat esasına göre teknolojinin imkanlarından faydalanılarak sınır güvenliğinin sağlandığına dikkati çeken Çelik, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

MEHMETÇİK'İN AFGANİSTAN'DAKİ DURUMU

Afganistan'da istikrar ve barışın sağlanması açısından Türkiye'nin üzerine düşen bir misyon söz konusu olduğu takdirde, Türkiye'nin Afgan halkının rızası, Afganistan'ı yöneten fiili ve resmi güçlerin rızası ve aynı zamanda uluslararası toplumun açık desteği dahilinde bunu yapabileceğini söylediğini hatırlatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer bu gerçekleşmiyorsa o zaman birinci şart Mehmetçiğin güvenlidir. Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır, Mehmetçiğimizi hiçbir şekilde riske atacak, hiçbir şekilde Mehmetçiğin güvenliğini tehlikeye sokacak bir yaklaşım, bir uygulama söz konusu değildir, olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bu dediğim şartlar gerçekleşirse Türkiye tarihte olduğu gibi bugün de olduğu gibi bu coğrafyalarda, oranın bütün unsurlarının rızası dahilinde, uluslararası kurumların desteği dahilinde bu misyonu yerine getirebilir. Olmuyorsa bizim için önemli olan Mehmetçiğin güvenliğidir. O zaman bütün seçenekler masada olmak üzere gereken değerlendirmeler yapılır. Dolayısıyla hem diplomatik değerlendirmeler yapılıyor, hem stratejik değerlendirmeler yapılıyor hem askeri seçenekler masada kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Burada çalışan arkadaşlarımız, askeri birimler, Milli Savunma Bakanlığı, diplomatik birimler, Dışişleri Bakanlığı, bunlar 7-24 esasına göre hiç kesintisiz, hiç soluk almadan gece gündüz çalışırken durduğu yerden iki tane tweet atarak Türkiye'nin büyük stratejisini sabote edeceğini zannedenler var. Dediğim gibi hiç kimse bir macera peşinde değil, son derece iyi çalışılmış, askeri açıdan, diplomatik açıdan, bugün ve gelecek açısından, uluslararası toplumun değerlendirilmesi açısından, Türkiye'nin güvenliği ve Türkiye'nin ilişkileri açısından bütün bu seçeneklerin değerlendirildiği bir yaklaşım bu çerçevede sürdürülüyor. Dolayısıyla en rasyonel karar neyse öncelik Mehmetçiğin güvenliği olmak üzere o karar alınacaktır."