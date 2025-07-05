AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi cehaletin zirvesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP Lideri Özgür Özel'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş.

Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel’in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, “sandık” en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel’in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır.

Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir.

Türkiye’de demokratik süreçler, CHP’nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel’in CHP’nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş.



Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir.



Cumhurbaşkanımızın siyasi… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 5, 2025

BÜYÜKGÜMÜŞ: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SAYGISIZLIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de sosyal medya hesabından CHP Lideri Özgür Özel'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son açıklamaları; siyasi muhalefet değil, doğrudan milletimizin iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açık bir saygısızlıktır.

Kutuplaştırıcı, tehditkâr ve seviyesiz bu üslup; ne siyaset diline, ne de demokratik mücadele anlayışına sığar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, defalarca sandıktan zaferle çıkmış, milletimizin doğrudan teveccühüyle seçilmiş bir liderdir.

Sandıktan umduğunu bulamayanların sokağı adres göstermesi, siyaset değil, istismardır. CHP’nin geleneksel vesayet refleksini yeniden canlandırma çabasıdır.

Cumhurbaşkanımıza yönelik bu seviyesiz dili aynen iade ediyoruz. Demokratik siyaseti sokak söylemleriyle tahkir eden bu anlayışı milletimizin ferasetine havale ediyoruz.