Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP’li ilçe belediyelerine yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 3 soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

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Soruşturmalar kapsamında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 15 kişi hakkında “rüşvet almak ve vermek”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap” ve “suçtan elde edilen geliri aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi, ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda gerçekleşti.

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11 KİŞİ GÖZALTINDA Gözaltı kararı verilen 15 kişiden aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi, 3 kişi ise aranıyor. İBB SORUŞTURMASINDA BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÖZALTINA ALINDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı açıklamasında; İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İBB ve iştiraklerinden ihale alan kişilerin Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Keleş’in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddia edildi. Paraları teslim alan kişilerin ise Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü olduğu ileri sürüldü. Aynı zamanda, avukat Onur Büyükhatipoğlu’nun da operasyon öncesi örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen kişilerle toplantı yaptığı, operasyon sonrası ise cezaevi görüşlerinde bu kişileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edildi. REKLAM

ZEYDAN KARALAR’A HAKSIZ MENFAAT SUÇLAMASI Fotoğraf: AA Bir diğer operasyon ise belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği gerekçesiyle suç örgütü yöneticisi olarak tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yapıldı. Bu soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş’a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde bazı bilgilere ulaşıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu iddia edildi. Ayrıca Zeydan Karalar’ın kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger’e yönlendirdiği ve Zenger’e farklı tarihlerde çeşitli miktarlarda paralar verildiği ileri sürüldü.

ZEYDAN KARALAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Gözaltına alınan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sağlık kontrolünden geçirildi. ABDURRAHMAN TUTDERE DE HAKSIZ MENFAATLE SUÇLANIYOR Yine bu soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’a yönlendirdiği akabinde Kayhan’a farklı tarihlerde çeşitli miktarlarda paralar verildiği iddia edildi. Ayrıca, bu soruşturma kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları bazı kişilerin kişinin üzerlerine yaptığı da ileri sürüldü. 4 VİLLA 4 İŞADAMI İDDİASI Büyükçekmece Belediye’sine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise; eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınları üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığı iddia edildi. Bu tespitler ışığında Hasan Akgün’ün 4 işadamına 4 villa verdiği tespit edildi. Bu firma sahiplerinin bu villaları devraldığı ileri sürüldü. REKLAM

BÖCEK HAKKINDA SORUŞTURMA Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/60355 numaralı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üç şüpheliye ilişkin iki ayrı eylem nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerden Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında firari olduğu bilgisi paylaşılırken, yürütülen adli işlemlerin rüşvet suçu kapsamında sürdüğü vurgulandı. Soruşturmaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltı kararlarının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere; Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir. Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor? Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz." GÜNAYDIN: TESLİM ALAMAZSINIZ CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarımız gözaltında. Birisi Adana gibi başkan, diğeri, 6 Şubat depreminde 'unutulan Adıyaman’ın' kahramanı. Borsayı düşündüğünüz kadar adalet kaygınız olsaydı keşke. Bir milleti böyle teslim alamazsınız, alamayacaksınız."