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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!

        Çorum'da, 4 gündür haber alınamayan 36 yaşındaki Yücel Kolçak'ın alacak verecek meselesi nedeniyle boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Sorguya alınan 29 yaşındaki Muhammet K., Kolçak'ı aracın içinde öldürdükten sonra gömdüğünü itiraf etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:15
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        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
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        Çorum'da alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Yücel Kolçak'ın (36) yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

        ARACIYLA EVDEN AYRILMIŞTI

        Yücel Kolçak, 36 yaşındaydı.
        Yücel Kolçak, 36 yaşındaydı.

        AA'daki habere göre Kolçak'ın alacak verecek meselesi nedeniyle kullandığı araçla merkeze bağlı Seydim köyüne gittiği bilgisine ulaşan polis ile AFAD ekipleri, arama çalışmalarını Seydim Barajı ve çevresinde yoğunlaştırdı.

        BORÇLULARI GÖZALTINA ALINDI

        Yürütülen çalışmalarda bir ize rastlanamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. ve H.İ.B'yi gözaltına aldı.

        BIÇAKLA ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ

        Emniyetteki sorgularında Muhammet K, tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, kan bulaşan giysilerle alacak verecek konusu olan 105 bin lirayı yaktığını, Kolçak'ın aracını da ormanlık alanda gizlediğini söyledi.

        CESEDİNE ULAŞILDI

        Bunun üzerine Seydim köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Darlık mevkiinde zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda, Kolçak'ın cesedine ulaşıldı.

        KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kolçak'ın cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ve komando timlerince de köyde güvenlik önlemi alındı.

        Muhammet K. ile M.Y. ve H.İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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