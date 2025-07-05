OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor

OYAK, Almanya merkezli Steag Power GmbH’nin İSKEN’deki yüzde 51 hissesini satın almak üzere anlaşma sağladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, resmi süreç tamamlandığında OYAK, İSKEN Sugözü Enerji Santrali’nin tamamına sahip olacak. 1360 MWe kurulu güce sahip santral, Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 2,6’sını tek başına karşılıyor

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliğini küresel ölçekte öncelikli bir konu haline getirdiği bir dönemde, istikrarlı ve verimli üretim yapabilen tesislerin ülke için stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Erdem, "Türkiye’nin elektrik üretiminde önemli payı olan bu tesisin tamamının satın alınmasını, güncel jeopolitik gelişmeler ışığında enerji güvenliği açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

İSKEN’deki satın almanın OYAK’ın uzun vadeli sürdürülebilir değer üretme vizyonunun somut yansıması olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Erdem, "Dünyada enerji güvenliği artık yalnızca enerji politikası olmanın ötesinde, bir milli güvenlik meselesi olarak kabul ediliyor. Biz de bu sorumlulukla hareket ediyor, enerji yatırımlarımızı kısa vadeli maliyet odaklı değil, uzun vadeli stratejik adımlar atarak yönetiyoruz. İSKEN satın alması bu yaklaşımın açık bir örneğidir" diye konuştu.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem

İSKEN'e yapılan yatırımın geri dönüş süresi ile ilgili de bilgiler veren Erdem, "Yüksek kapasitesi ve sistemdeki baz yük rolüyle stratejik öneme sahip olan İSKEN’i yüzde 100 OYAK iştiraki haline getireceğiz. Bu satın almanın geri dönüş süresi 6.5 yıl olarak hesaplandı. Enerji sektöründe bu ölçekteki yatırımlar için oldukça kısa sayılabilecek bu süre, OYAK’ın finansal disiplini ve kaynak etkinliği ile stratejik kararlarının örtüştüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ARZI

Erdem, OYAK’ın yenilenebilir enerji alanında da güçlü ve planlı bir dönüşüm stratejisi izlediğine de işaret ederek, "OYAK olarak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını da gözetiyor; çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlar yapıyoruz. Bugün 14 ilde, 25 farklı bölgede toplam 2200 MWp kurulu güce ulaşacak güneş enerjisi projelerimiz hızla ilerliyor. Tüm projelerin

2028 yılı sonuna kadar devreye alınarak tam kapasiteyle üretime geçmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar öncelikle OYAK şirketlerinin kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurgulandı. Amacımız, sürdürülebilir enerji arzını güvence altına alırken enerji maliyetlerini de optimize etmek" dedi.