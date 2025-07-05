Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 5 yangın kontrol altında - Yangınlarda son durum

        5 yangın kontrol altında

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez, Antalya Muratpaşa ve Çanakkale Lapseki'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 21:18 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yangın kontrol altında
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelede aralıksız devam ediyor. Önemli yangın noktalarında soğutma çalışmaları devam ederken, alevlerin yeniden yükselmemesi için ekipler bölgede teyakkuzda bekliyor.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez orman yangını, kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı.

        LAPSEKİ'DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

        Bakan Yumaklı akşam saatlerinde Çanakkale Lapseki'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurmuştu.

        VATANDAŞLARA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

        Bakan Yumaklı vatandaşlarla hassas olma konusunda çağrısını yineleyerek şu ifadeleri kullandı: Tekrar hatırlatalım; ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yok açabilir.

        Muratpaşa'daki yangın kontrol altında
        Muratpaşa'daki yangın kontrol altında

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Habertürk Anasayfa