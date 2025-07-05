5 yangın kontrol altında

Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelede aralıksız devam ediyor. Önemli yangın noktalarında soğutma çalışmaları devam ederken, alevlerin yeniden yükselmemesi için ekipler bölgede teyakkuzda bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez orman yangını, kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı.

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Devam eden 3 orman yangını;

📍 Hatay / Dörtyol

📍 Bursa / Osmangazi

📍 Edirne / Enez,

orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.



Tekrar hatırlatalım; ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 5, 2025

LAPSEKİ'DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı akşam saatlerinde Çanakkale Lapseki'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurmuştu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Bakan Yumaklı vatandaşlarla hassas olma konusunda çağrısını yineleyerek şu ifadeleri kullandı: Tekrar hatırlatalım; ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yok açabilir.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir