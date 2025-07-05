5 yangın kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez, Antalya Muratpaşa ve Çanakkale Lapseki'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı
Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelede aralıksız devam ediyor. Önemli yangın noktalarında soğutma çalışmaları devam ederken, alevlerin yeniden yükselmemesi için ekipler bölgede teyakkuzda bekliyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez orman yangını, kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı.
LAPSEKİ'DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Bakan Yumaklı akşam saatlerinde Çanakkale Lapseki'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurmuştu.
VATANDAŞLARA ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Bakan Yumaklı vatandaşlarla hassas olma konusunda çağrısını yineleyerek şu ifadeleri kullandı: Tekrar hatırlatalım; ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yok açabilir.
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