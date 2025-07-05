Beşiktaş transferde hız kesmiyor: Jens Cajuste
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Siyah-beyazlılar, bir süredir transfer gündeminde yer alan Napoli'nin İsveçli ön liberosu Jens Cajuste için İtalyan ekibine teklifte bulundu
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, flaş bir hamleye imza atmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Napoli forması giyen Jens Cajuste’yi gündemine aldı.
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Beşiktaş, İsveçli orta saha oyuncusu için İtalyan ekibine kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı. Yönetimi, ilk temasları kurarken transfer sürecinin seyrine göre görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklendiği belirtildi.
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Öte yandan İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş, Jens Cajuste'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Napoli'ye teklifte bulundu.
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Siyah-beyazlıların İtalyan ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli önerdiği ve belirli şartlarda zorunlu hale gelebilecek 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu teklif ettiği, kulüplerin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
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25 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Ipswich Town'da kiralık olarak forma giydi.
Premier League FA Cup ve EFL Cup'ta olmak üzere üç kulvarda 33 maçta forma giyen İsveçli oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.