111 bin liralık servis ücreti olur mu?

Tatil ekonomisinin nabzını tutan Show Haber ekibi bu kez Ege'nin mavi cenneti Bodrum'daydı. Show Haber ekibi, 1 milyon 115 bin liralık hesapla sosyal medyada gündem olan ünlü restorana gitti.

REKLAM advertisement1

111 bin 262,80 TL'lik servis ücreti için "normal", tek seferde otomobil fiyatına (1 milyon 38 bin 452,80 TL) hesap ödeyen müşteriler için de "Onlar mutluydu" yorumunu yapan işletme sahibinin o gece müşterilerin 4 bin tabak kırdıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi.

İşletme sahibi, "Michelin yıldızlı bir mutfağımız var. Adisyonda bir sıkıntı yok. Misafirler bundan mutluydu açıkçası. Misafirlerimiz bu konudan gerçekten korkmasın. Bununla alakalı çok tepkiler de aldık. Vizyon sahibi misafirlerimizin hepsi de bizi desteklediler" dedi.

Sosyal medyada çok konuşulan hesabın işletmecisi 1 milyon 115 bin liralık hesabın perde arkasını Show Haber'e anlattı: "Grup 24 kişilik bir gruptu açıkçası. Dünyanın en pahalı alkollerini çok fazla tüketerek ve ortalama 4 bin tane tabak kırarak böyle bir fiyata tabi oldular ve misafirler bundan mutluydu açıkçası. Ben böyle bir tepki olacağını beklemiyordum."