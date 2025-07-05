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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!

        Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak takımdaki rolü hakkında konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:34
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          FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Real Madrid’de, milli futbolcu Arda Güler ve teknik direktör Xabi Alonso mücadele öncesi İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

        • 2

          İspanyol basınına konuşan Arda Güler, teknik direktörünün kendisine verdiği rol ve beklentiler hakkında konuştu.

        • 3

          Genç oyuncu, "Orta saha oyuncusu olarak oynamayı seviyorum ve bundan gerçekten keyif alıyorum. Umarım böyle devam edebilirim. Xabi Alonso benden 10 numara gibi oynamamı, çok fazla oyuna dahil olmamı, takımı yönetmemi ve geliştirmemi istiyor ve ben de bunu yapmak istiyorum.

        • 4

          2 veya 3 forvetin arkasında olmayı seviyorum. Topa dokunduğumda kendimi çok rahat hissediyorum ve bundan her şekilde keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

        • 5

          XABI ALONSO: ARDA GÜLER'İN GELİŞİMİNİN BİR PARÇASI

          Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulunan Xabi Alonso ise, "Arda Güler'e tepki vermekten daha çok destek vermeye çalışıyoruz. Kendinizi daha iyi konumlandırdığınızda, fizikselliğe ihtiyaç duymadan düelloya daha erken varıyorsunuz.

        • 6

          Arda'nın geçmesi gereken süreç bu. İlerleyebilmesi için yatırım yapma zamanı. Onun çift pivota yakın olması gerekiyor. İyi gidiyor ve onu deneyim kazanması ve olgunlaşması için zorluyoruz. Güler'in hata yapabileceğini biliyoruz, bu onun gelişiminin bir parçası." diye konuştu.

        • 7

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ve Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yöneteceği maç TSİ 23.00'te oynanacak.

        • 8
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