Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!

Genç oyuncu, "Orta saha oyuncusu olarak oynamayı seviyorum ve bundan gerçekten keyif alıyorum. Umarım böyle devam edebilirim. Xabi Alonso benden 10 numara gibi oynamamı, çok fazla oyuna dahil olmamı, takımı yönetmemi ve geliştirmemi istiyor ve ben de bunu yapmak istiyorum.