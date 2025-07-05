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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: İran uranyum zenginleştirmekten vazgeçmiyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran uranyum zenginleştirmekten vazgeçmiyor

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmekten vazgeçmediğini belirtirken, gelecek hafta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran'la ilgili meseleyi değerlendireceklerini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 18:24 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:29
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        Trump: İran vazgeçmiyor
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        CNN'in haberine göre, "Air Force One" uçağında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını değerlendirdi.

        Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı olarak sekteye uğradığına inandığını ancak bu ülkenin programı farklı bir yerde yeniden başlatabilme ihtimali olduğunu belirtti.

        İran'ın nükleer silah üretmeye başlamasının sorun olacağını dile getiren Trump, "Bunun olmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

        İran'ın, nükleer programının denetlenmesini ya da uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmediğini kaydeden Trump, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde İran konusunun değerlendirileceğini aktardı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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