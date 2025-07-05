İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 2 Temmuz günü başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınından bir acı haber daha geldi. arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir Ödemiş’teki yangında Yeşil Vatanımızı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçimiz Ragıp Şahin şehit olmuştur. Yeşil Vatanı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" açıklamasında bulundu.

REKLAM advertisement1 AĞIR YARALANMIŞTI Alevlerle mücadele eden orman kahramanlarından Ragıp Şahin (45), görev başındayken kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, şehit oldu.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI Evli ve iki çocuk babası olan Şahin’in, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi. Yoğun duman ve sıcaklığın etkisiyle aracında mahsur kalan Ragıp Şahin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

ÖDEMİŞ'TE CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada cansiperane çalışan Şahin’in acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şahin’in mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Ragıp Şahin’in şehadetiyle birlikte, Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin için taziye mesajı yayımladı. Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İzmir Ödemiş'teki yangını söndürmek için mücadele ederken şehit olan orman işçimiz Ragıp Şahin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Yüce Allah, Yeşil Vatanı korumak için canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı korusun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. İBRAHİM DEMİR DÜN UĞURLANMIŞTI Yine aynı gün yangına müdahale için Konya'dan Ödemiş'e gelen orman görevlisi evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) ile yangında evinde mahsur kalan 81 yaşındaki İbrahim Erkan da Ödemiş'teki yangında hayatını kaybetmişti. Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda! Haberi Görüntüle