PSG-Bayern Münih maçında Musiala'nın ayağı kırıldı!
2025 FIFA Kılüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede Alman oyuncu Jamal Musiala'nın ayağı kırıldı. Müdahaleyi yapan Gianluigi Donnaruma ise gözyaşlarını tutamadı.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fransız temsilcisi ile Paris Saint-Germain (PSG) Alman ekibi Bayern Münih kozlarını paylaştı.
MUSIALA'NIN AYAĞI KIRILDI
Mücadelenin 45+2. dakikasında kaleci Gianluigi Donnarumma ile çarpışan Jamal Musiala'nın ayağı kırıldı.
DONNARUMMA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Alman yıldız sahadan sedyeyle çıkarılırken, İtalyan kaleci ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Talihsiz sakatlık yaşayan Musiala'nın yerine Serge Gnabry dahil oldu.