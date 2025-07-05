Fenerbahçe'de gündem transfer: Marco Asensio & Evann Guessand
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Asensio transferinde ısrarcı. Fenerbahçe'de forvette ise 1 numaralı aday Evann Guessand... İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri; Marco Asensio... İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe katedildi.
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29 yaşındaki futbolcunun Paris Saint Germain ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübüyle bonservis konusunda anlaşma sağlandı.
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İspanyol yıldız ile görüşmeler de hız kazandı. Fenerbahçe ile Asensio arasındaki maaş görüşmelerinde 2, 2,5 milyon Euro'luk fark var olduğu öğrenildi. Asensio 4 yıllık sözleşme isterken, Fenerbahçe 3 sezonda ısrar ediyor. Asensio ile görüşmelerin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Asensio transferinde ısrarcı. Portekizli teknik adam, ispanyol futbolcuyu hem 4-3-3'ün sağ kanatında, hem de 3-4-1-2'nin forvet arkasında kullanmayı planlıyor...
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Asensio'nun forvette oynama özelliği de, Mourinho'nun ısrarında önemli bir etken.
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Fenerbahçe'de forvette ise 1 numaralı aday Evann Guessand...
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Futbol direktörü Devin Özek, dinamik bir takım oluşturmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde Guessand - Jhon Duran çift forveti, bu plana uygun bir ikili olarak ön plana çıkıyor.
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Fransız forvet için kulübü Lille, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. 24 yaşındaki futbolcuya İngiltere, İtalya ve Almanya'dan da ilgi var...
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Avrupa kupalarında mücadele etmen isteyen Guessand, bu sebeple Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor. Sarı lacivertlilerin vadettiği yıllık ücret de, yıldız forvetin beklentisini karşılıyor.
Fenerbahçe bu iki transfer için de girişimlerini sürdürüyor.
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