İspanyol yıldız ile görüşmeler de hız kazandı. Fenerbahçe ile Asensio arasındaki maaş görüşmelerinde 2, 2,5 milyon Euro'luk fark var olduğu öğrenildi. Asensio 4 yıllık sözleşme isterken, Fenerbahçe 3 sezonda ısrar ediyor. Asensio ile görüşmelerin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.