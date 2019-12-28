Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Somali'yle ilgili olarak, "Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak" dedi.

"DOSTLARIMIZI KORUMAK ZORUNDASINIZ"

Çelik ayrıca Libya ile mutabakatla ilgili olarak da "Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız" ifadelerini kullandı...