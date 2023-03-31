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Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuranı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kuranı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz... Sürecin takipçisi olacağız.

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