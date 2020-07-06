Akan, testi pozitif çıkınca Çukurova Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı. Akan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yakın zamanda İl Başkanlığı'nda düzenlenen yönetim toplantısına katılan yöneticilere de Covid-19 testi yapıldı, sonuçların ise negatif çıktığı belirtildi.