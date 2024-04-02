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        AK Parti MYK toplandı

        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yerel seçim sonuçlarını ele almak üzere olağanüstü toplandı. Toplantı saat 15.00'te başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 08:56 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:31
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        AK Parti MYK toplandı
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        Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için pazar günü sandık başına gitti.

        Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Büyükşehirde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazandı.

        AK Parti kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği 18 seçimde ilk kez, birinci parti olamadı.

        14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.

        AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı, hem de oy oranı düştü.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 16 milyon 339 bin oy alan AK Parti yüzde 35,48'de kaldı. 2019'da 20 milyon 584 bin oyla yüzde 44,5 orana ulaşılmıştı.

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        5 yıl önce 15'i büyükşehir 39 belediye kazanan AK Parti, 31 Mart'ta 12'si büyükşehir 24 ilde yarışı önde tamamlayabildi.

        Oy oranı yüzde 9, kazandığı belediye sayısı da 15 azaldı.

        TOPLANTI BAŞLADI

        Seçim sonuçlarının ardından AK Parti yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.

        AK Parti MYK, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.00'te başlayan toplantıda 31 Mart'taki yerel seçim sonuçları ele alınacak.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını gelenek haline getirdiği balkon konuşmasında değerlendirmişti.

        "İstediğimiz sonucu alamadık." diyen Erdoğan, seçim sonuçlarını masaya yatırıp gerekli müdahaleleri yapacaklarını vurgulamıştı.

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        #AK Parti
        #AK PARTİ MYK
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