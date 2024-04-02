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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi

        Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi

        Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı seçildi. Babası için "onun öğrencisiyim" diyen Yazıcıoğlu, "Oğlum her zaman makamına şeref veren ol' derdi. 'Makamından şeref alan olma' derdi. Biz de bu anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:25
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        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
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        Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanı seçilen oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, DHA'ya konuştu. MHP'nin 55 yıl sonra Tokat'ta zafer kazandığını belirten Yazıcıoğlu, "Rahmetli babam şunu söylerdi, kendisi de hep uygulamıştır. 'Oğlum her zaman makamına şeref veren ol' derdi. 'Makamından şeref alan olma' derdi. Biz de bu anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın yeni belediye başkanı oldu.

        MHP'nden aday olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne giren Yazıcıoğlu, DHA'ya açıklamada bulundu. Yazıcıoğlu, "Çok mutluyum. Güzel bir seçim kampanyası geçirdik. Bu kampanyanın soncunda MHP, Tokat'ta 55 yıl sonra bir ilke imza atarak belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. Aslında süreç şimdi başlayacak. Uzun bir yol var. Güzel hizmetler yapmak için en hızlı şekilde, bu göreve başlayacağız" dedi.

        "BU ZAFERE ÇOK İNANDIK"

        Seçim sonuçlarını partide takip ettiğini söyleyen Yazıcıoğlu, "Seçim zaferinde önce partililerimizle, milletvekilimizle, il başkanımızla kucaklaştık. Partide müthiş bir coşku vardı. Bu zafere çok inandık. 55 yılık bir sürecin sonunda bence tarihe geçtiğimizi düşünüyorum. Tarih bizi altın harflerle yazacak. Bundan sonraki süreç çok önemli, vatandaşlarımız bizden çok şey bekliyor" diye konuştu.

        "ONUN ÖĞRENCİSİYİM"

        "Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu sağ olsaydı, sizin Tokat Belediye Başkanlığı görevine seçildiğini görseydi; size ne derdi?" sorusuna Yazıcıoğlu, "Tokat, rahmetli babam için kıymetli bir yer. Tokat, ilk görev yeri. Vilayet binasının tam karşısındaki belediye binasında şimdi ben göreve başlayacağım. Rahmetli babam şunu söylerdi, kendisi de hep uygulamıştır. İki çeşit yönetici, idareci vardır. Biri makamlarına şeref veren biri de makamlarından şeref alan. 'Oğlum her zaman makamına şeref veren ol' derdi. 'Makamından şeref alan olma' derdi. Biz de bu anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bence en iyi nasihati bu olurdu. Bir de tevazu, çok önemli bir şey. Nezaket, kucaklaşmak çok önemli bir şey. Babam toplumun her kesimi ile kucaklaşmayı, tam bir devlet adamı olmayı nasihat ederdi. Onun öğrencisiyim, öyle olacak. Bundan sonra da böyle olacak" cevabını verdi.

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