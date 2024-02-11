AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti

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AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.

Baltacı’nın, akşam saatlerinde AK Parti İl Başkanlığının karşısındaki yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

KURUM'DAN TAZİYE MESAJI Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı paylaştı. Kurum, sosyal medya hesabından, ''Dava arkadaşımız, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.'' paylaşımı yaptı.​​​​​​​ Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir