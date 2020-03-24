Saliha Çolak scolak@haberturk.com

AK Parti taslağı önce CHP ve İYİ Parti'ye göndermiş, ardından MHP kurmayları ile bir araya gelmişti. AK Parti heyeti bugün de CHP ile görüştü. Heyetin ayrıca bugün saat 16.00'da HDP ile de görüşmesi bekleniyor.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılıyor.