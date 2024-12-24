AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Kimin halkın gönlünde, kimin yalnızca kürsüde olduğuna milletimiz zaten 22 yıldır karar veriyor." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin bugünkü grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sokağa çağırmanın siyaseti okuyamamaktan ve gerçeklikten kopmaktan öte bir anlam taşımadığını bildiren Ala, Özel'in bu tutumunun, partisinin içinde bulunduğu zayıflığı ve saha gerçeğinden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Bu açıklamaların iki temel gerçeği gösterdiğini belirten Ala, "Birincisi, CHP içinde genel başkanlık koltuğunun sallandığı ve Özgür Özel’in bu tür çıkışlarla gündemde kalma çabasında olduğudur. İkincisi ise CHP’nin sahada halkın desteğini kaybetmekte olduğu ve bu nedenle siyasi söylemini sertleştirerek bir varlık mücadelesi verdiğidir." değerlendirmesinde bulundu. Ala, şunları kaydetti:

"MİLLETİMİZİN NEZDİNDE KIYMETİ HARBİYESİ OLMAYAN İFADELER" "Bizim siyasetteki adresimiz bellidir. Sokak da, salon da, meydan da bizim. Lafla değil icraatla konuşalım. Kimin halkın gönlünde, kimin yalnızca kürsüde olduğuna milletimiz zaten 22 yıldır karar veriyor. Yakın zamanda Baas rejimi çökerken 'Esed ile görüşülmesi gerektiğini' savunacak kadar bölge gerçeklerinden kopuk bir yaklaşım sergilemişken, bugün Suriyelilerin ve ülkelerinin birlik ve bütünlüğü için çalışan ve uluslararası camiada takdirle izlenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki liderliğini kavrayamayan Özgür Özel’in aslında kendi öngörüsüz siyasetinin artçı politik sarsıntılarını gizlemeye çalıştığını görüyoruz.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye’de insani değerler temelinde bir politika benimseyerek barış ve istikrar için somut adımlar atarken, Özel’in bu açıklamaları milletimiz nezdinde kıymeti harbiyesi olmayan ifadelerdir. Milletimiz, kimin laf ürettiğini, kimin ise ülke ve bölgenin istikrarı ve güvenliği için çalıştığını çok iyi bilmektedir."