AK Parti'de Özkan'ın görevi sona erdi

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir yayında "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki, Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" ifadelerini kullanmıştı.

ÇELİK: PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili olarak sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan'ın sözleri için "Partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" demişti.

ÖZKAN'IN YERİNE TUNÇ'UN GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Cahit Özkan'ın yerine gelecek isim için önümüzdeki Salı günü AK Parti Grubu'nda seçim yapılacak. AK Parti Grup Başkan Vekilliğine Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirilmesi bekleniyor.