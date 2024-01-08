Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 2022-2026 dönemi Başkan Yardımcılığı ve Gelecek Paktı - Yönetim’in Geleceği Elçiliği görevini yürütmektedir. UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından birisi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nda (Uclg-Mewa) 2019-2022 Dönemi Eş Başkanlığını yürüten Yücel YILMAZ, 2022-2025 dönemi Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Uclg-Mewa Kültür Ve Turizm Komitesi Başkanı ve Uclg-Mewa Çevre Komitesi Eş Başkanı’dır. Türkiye Belediyeler Birliği Regent Park Dünya Kent Topluluğu Yönetim Kurulu üyesidir.

Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde (YBYK) Yerel Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi’nde (ARLEM) Büro Üyeliği bulunmaktadır ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu üyesidir.

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babasıdır.