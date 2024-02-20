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        Haberler Gündem AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş'tan açıklamalar

        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş'tan açıklamalar

        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş, Habertürk'te soruları yanıtladı. "Aydın'ın en önemli sorunları trafik, ulaşım, altyapı problemleri." diyen Savaş, "Şu anda Aydın'da kaynaklar etkin ve verimli şekilde kullanılmıyor" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 20:53 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:53
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        "Aydın'da en önemli sorun trafik"
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        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş, Habertürk'te soruları yanıtladı.

        Savaş'ın konuşmasından öne çıkanlar...

        "EN ÖNEMLİ SORUN TRAFİK"

        Biz sürekli sahadayız. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına ara vermesinin ardından biz Aydın'a gelip ilçelerimizde, mahallelerimizde sürekli dolaşıyoruz. 1 Kasım 2015'ten bu yana milletvekili olarak görev yapıyorum ve Aydın'ı temsil ediyorum Meclis'te. Aydın'ın sorunlarını vatandaşın bize ilettiği talepleri ve ihtiyaçlarını yakından bilen bir siyasetçi olarak şimdi de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sahada dolaşıyoruz. Aydın'ın en önemli sorunları trafik, ulaşım, altyapı problemleri.

        "BİRÇOK YATIRIMLAR YAPTIK, YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

        22 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilimizde çok önemli yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Merkezi yönetim olarak, hükümet olarak. Barajlar yaptık, yollar yaptık, hastaneler yaptık, okullar yaptık, hükümet konakları yaptık. Sporla ilgili birçok gençlerimizi yakından ilgilendiren Gençlik Merkezleri, kapalı spor salonları, halısahalar. Birçok yatırımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

        "KAYNAKLAR ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMIYOR"

        Tabi bir tarafınız eksik oluyor yerel yönetim anlamında. Yerel yönetim anlamında Aydın'da kayıp yıllar var. Altyapıda yetersizlikler var. Özellikle ulaşımda büyük problem var. Otopark problem. Altyapı özellikle kanalizasyon, arıtmada büyük bir problem var. Yağmur yağdığı zaman Aydın'da bir çile haline dönüşüyor. Bereketli topraklarımıza bereket getirmesi gereken yağmur, çile haline dönüşüyor. Biz tabi bu sorunları yakından bilen bir Mustafa Savaş olarak bu sorunları çözmek iktidarla birlikte yol yürümenin avantajını kullanmak ayrıca kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını da. Şu anda Aydın'da kaynaklar etkin ve verimli şekilde kullanılmıyor.

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        #HABER
        #MUSTAFA SAVAŞ
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