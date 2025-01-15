AJet'ten yurt içi bilet kampanyası: Biletler 599 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı
AJet yurt içi bilet kampanyası başlattı. Kampanya dâhilinde 5 Şubat ile 26 Mart 2025 arasındaki tüm yurt içi uçuşlar 599 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Kampanya 111 bin koltuk için ayrıldı ve yalnızca Basic paket ücreti için geçerli olacak. İşte, AJet yurt içi indirim kampanyası...
- 1
AJet, 5 Şubat - 26 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yurt içi kampanyası başlattı. İki gün sürecek kampanya 111 bin koltukla sınırlandırıldı ve tüm iç hat (KKTC Hariç) tek yön direkt uçuşları kapsadığı bildirildi. İşte, AJet kampanya detayları...
- 2
AJET YURT İÇİ KAMPANYASI BAŞLATTI
5 Şubat - 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan 599 TL'den başlayan fiyatlarla biletler satışa çıktı.
- 3
KAMPANYA TARİHLERİ NEDİR?
Kampanya 15-16 Ocak tarihlerinde geçerli olacak.
-
- 4
GENEL KURALLAR
Kampanya satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 15 Ocak 2025 00:00’dır.
5 Şubat 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, tüm iç hat (KKTC Hariç) tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamamızda geçerlidir.
Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.
Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
Kampanya kapsamında toplam 111.000 adet koltuk arz edilecektir.
Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.
AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.