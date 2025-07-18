AJet Şam’dan sonra Halep’e uçuyor

Suriye’deki yeni dönemin ardından 1 Temmuz 2025’te Şam’a ilk uçuşunu yapan AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halep Havalimanı’na sefer başlatıyor. Halep seferleri Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 frekans olarak icra edilecek. İstanbul’dan Halep’e ilk sefer 2 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

AJet, İstanbul-Halep hattı biletlerini 18 Temmuz 2025 itibarıyla satışa sundu. Biletler 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

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Halep hattı ile dış hat sayısı 60’a ulaşan AJet, yurt içindeki 41 hat ile birlikte; toplam sefer yaptığı nokta sayısını 101’e çıkaracak. AJet, Şam’ın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halep’e direkt sefer başlatacak ilk hava yolu şirketi oldu.