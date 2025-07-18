Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bugün 241 subayımızın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. Her bir subayımızı yürekten tebrik ediyorum. 2016'da kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri. Kurmay kadrolarımız bu ocakta yetişiyor.

"BÖLGEMİZDE YENİ DENKLEMLER KURULUYOR"

Kuruluşundan itibaren Milli Savunma Üniversitemize daima destek olduk. Bundan sonra da bu güzide kurumun yanında yer almaya devam edeceğiz. Bölgemizde yeni denklemler kuruluyor. Dünyada artık yeni dengeler kuruluyor.

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"SİPER SAVAŞLARININ YERİNİ SİBER SAVAŞLAR ALDI"

Yapay zeka, insansız teknolojiler gibi yeni değişkenler konvansiyonel stratejilerin dönüşümünü zaruri hale getirdi. Geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşlar almış durumda. Ülkemizin güçlü bir şekilde var olması yeni sistemde kutup başı olması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz.

Savunma alanındaki adımlarımızla öne çıkıyoruz. Küresel planda adından söz ettiren ülkeler arasındayız. Burada yetişen vatan evlatları üstlendiği misyonlarla küresel güvenliğin tesisine katkılar sağlıyor. Kurmaylık zekamızı yalnızca harp değil cephe gerisinde de dost düşman herkese gösterdik.

"HARP SAHASINA YENİ BİR UFUK KAZANDIRDIK" İlk düzenli ordumuzu 2234 yıl evvel kurduk. Askeri onluk sistemini dünyaya biz hediye ettik. Tarihimizin hiçbir döneminde en kanlı savaşlarda bile kadınlara, çocuklara, yaşlılara, masumlara ve sivillere dokunmadık. Harp sahasına yeni bir ufuk kazandırdık. İstiklal mücadelesi milletimizin iman ve cesaretinin yanı sıra subaylarımızın dehasıyla zafere ulaşmıştır. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek bizim temel vazifemizdir. İç cephemizi tahkim etmek için tarihi adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Menzile vardığımızda çok daha güçlü Türkiye'yi hayata geçirmiş olacağız. "KAZANAN KARDEŞLİK OLACAK" Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu ama Türk milleti olarak biz dimdik ayaktayız ve tarih yazmaya devam ediyoruz. Dün vardık, bugün varız, inşallah kıyamete kadar var olacağız. Bölgemizin üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak. Karanlıktan beslenenler kaybedecek, kazanan kardeşlik olacak, insanlık olacak."