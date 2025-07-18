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        Yarın başlıyor! Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!

        Kavurucu sıcaklar artarak devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yurt genelinde sıcaklıkların yarından itibaren 6-12 derece arasında artacağını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:19
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        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacağını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

        Sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37, Edirne'de 42, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 41, Antalya'da 40, Adana'da 39, Diyarbakır'da 45, Erzurum'da 32 ve Şanlıurfa'da 44 derece olması bekleniyor.

        Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcaklıkların yarından itibaren artacağına dikkati çekerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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