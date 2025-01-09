AJet indirimli bilet kampanyası sürüyor: Kampanyada 2. gün!
AJet'in yurt dışına 9 euro artı vergilerden başlayan bilet kampanyası ikinci gününde sürüyor. Farklı rotaları keşfetmek isteyen yolcular, kampanya döneminde bilet aldığında 3 Şubat ile 27 Mart arasında seyahat edecek. İşte, AJet yurt dışı kampanyası hakkında detaylar...
- 1
AJet, yeni yılın ilk kampanyasını başlattı. Yurt dışı biletleri 9 euro + vergiler ile satışa çıktı. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. İşte, AJet'in kampanyasına dair tüm detaylar...
- 2
AJET YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Biletleme dönemi 8-10 Ocak arası olarak belirlendi.
- 3
UÇUŞ TARİHLERİ NEDİR?
73 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada bilet alanlar 3 Şubat – 27 Mart 2025 arasında seyahat edecek.
-
- 4