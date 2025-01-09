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        Haberler Bilgi Gündem AJet indirimli bilet kampanyası sürüyor! Kampanya tarihleri, seyahat tarihi ve bilet fiyatları

        AJet indirimli bilet kampanyası sürüyor: Kampanyada 2. gün!

        AJet'in yurt dışına 9 euro artı vergilerden başlayan bilet kampanyası ikinci gününde sürüyor. Farklı rotaları keşfetmek isteyen yolcular, kampanya döneminde bilet aldığında 3 Şubat ile 27 Mart arasında seyahat edecek. İşte, AJet yurt dışı kampanyası hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:41
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        • 1

          AJet, yeni yılın ilk kampanyasını başlattı. Yurt dışı biletleri 9 euro + vergiler ile satışa çıktı. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. İşte, AJet'in kampanyasına dair tüm detaylar...

        • 2

          AJET YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Biletleme dönemi 8-10 Ocak arası olarak belirlendi.

        • 3

          UÇUŞ TARİHLERİ NEDİR?

          73 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada bilet alanlar 3 Şubat – 27 Mart 2025 arasında seyahat edecek.

        • 4
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