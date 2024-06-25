Ajda Pekkan rekor kırdı
Süperstar Ajda Pekkan, Bursa'da verdiği konserde 3.500 kişiye seslendi
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Süperstar Ajda Pekkan, KerkiSolfej organizasyonuyla yaz tunesine tüm hızıyla devam ediyor.
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Şehir şehir gezerek hayranlarıyla buluşan Ajda Pekkan, Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne aldı. Turnesinin başladığı günden bu yana sold out konser serisine devam eden Süperstar, Bursa’da da yoğun ilgi gördü. Tüm biletlerin tükendiği ve uzun kuyrukların oluştuğu konserde sahneye çıkan Ajda Pekkan, harika performansının yanı sıra enerjisiyle ve muhteşem yorumuyla da büyük beğeni topladı.
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3.500 müzikseverin eşliğiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan, koro halinde kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür etti. Repertuarında bir çok hit şarkısına yer veren Pekkan, Semicenk ile birlikte düet yaptığı ve kısa süre içerisinden dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında yer alan 'İlk Baharım Kışa Döndü' şarkısına da yer verdi.
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Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Süperstar, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşatırken alkışlar eşliğinde sahneden indi. Yaz turnesine devam edecek olan Süperstar, 28 Haziran'da Ankara Atılım sahnesinde sevenleriyle buluşacak.