Ajda Pekkan'ın yeni yıl imajı

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Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan, daha sonra son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye kadar çıkarmıştı.

24 saat güvenliği bulunan ve 950 metrekare kullanım alanı olan villanın özel havuzu da var.