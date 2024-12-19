Ajda Pekkan'ın ilk dublajı

Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi "Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları" filminde Ajda Pekkan sesiyle yer aldı.

Satranç taşlarından atın, animasyon karakterine sesiyle hayat veren süperstar, "İlk defa dublaj yaptım. Benim için çok keyifliydi" dedi.

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Gerçek dünyayla animasyon dünyasının sınırsız hayal gücünü bir araya getiren 2025'in en iddialı çocuk-aile filmi, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu alıyor. Murat Yıldırım ve Büşra Pekin'in başrolünü paylaştığı filmde Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal'ın yanı sıra çocuk oyuncular Mert Ege Ak, Ebrar Alya Demirbilek, Nehir Nazlı Yağcı ve Ayaz Gülşen'de yer alıyor.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor. Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filmi 10 Ocak 2025'te vizyonda olacak.