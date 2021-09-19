'Süperstar' bir gece!

HABERTURK.COM

Pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park’ta ilk kez sahne aldı. Misafirlerin, pandemi koşullarına uygun olarak hazırlanan localı oturma düzeninde eğlendiği mekânda, Pekkan için özel sahne tasarımı ve görsel sürprizler de hazırlandı.

İstanbul’da özlenen gece hayatını yeniden yaşatan ve kısa sürede tüm locaların tükendiği gecede misafirler, Süperstar’ın dillerden düşmeyen şarkıları ile dans ederek gecenin tadını çıkardı.

Geceye katılanlar arasında Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Kaan Müjdeci, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan, Gözde Akpınar, Müge Boz, Elçin Afacan, Alican Aytekin, Çiçek Acar, Beril Kayar, Bulut Reyhanoğlu ve Gökay Gündoğdu gibi ünlü isimler de vardı.