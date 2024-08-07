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        Haberler Müzik Ajda Pekkan: Bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan: Bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı

        Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, hayranlarına; "Bizi yıllarca bir araya getiren, bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.08.2024 - 08:49 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:32
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        "Bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı"
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        Türk Pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda harikulade bir konsere imza attı.

        AÇIKHAVA’DA BİR SÜPERSTAR

        Konserde 3 saatten fazla sahnede kalan Süperstar, Açıkhava’da adeta yıldız gibi parladı. Repertuvarında geçmişten günümüze en sevilen şarkılarına yer veren Pekkan’a sahnede Tarık Sezer ve birbirinden değerli müzisyenler eşlik etti. Süperstar Ajda Pekkan, sevilen parçalarını Açıkhava’yı dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Enerjisiyle kendine hayran bırakan Süperstar konserde; 'Vitrin', 'Yakar Geçerim', 'Sensiz Yıllarda', 'Veda Etmem', 'Ya Sonra', 'Sensiz Yıllarda', 'Eğlen Güzelim', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Düşünme Hiç', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Yıldızların Altında', 'Yaz Yaz Yaz', 'Son Yolcu', 'Hoşgör Sen', 'Hür Doğdum' gibi daha birçok sevilen şarkıyı seslendirdi.

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        Konserin ilerleyen dakikalarında; “Güzel bir yaz akşamında Harbiye’de bir aradayız. Birlikte eğleneceğimiz güzel bir gece olacak…” diyerek seyirciye hoş geldiniz konuşması yapan Ajda Pekkan konuklara hem görsel hem de müzikal bir ziyafet yaşattı.

        Müzikseverler Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde, Ajda Pekkan’ın unutulmaz şarkıları eşliğinde unutamayacakları bir gece yaşadı.

        Geceye ışık ve görsel şovlar damga vururken, koreografisini Çağlar Kaçar’ın üstlendiği dans gösterileri gerçekleştirildi.

        SÜPERSTAR’DAN 8 ŞARKILIK BİS

        "KURALLARI BİLMİYORSANIZ GELMEYİN"

        Ajda Pekkan, ayrıca Harbiye Açıkhava konserine devam ederken protokolde oturanların gittiğini görünce kendini tutamadı. Gidenler arasında Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan da vardı. Şarkısını yarıda keserek kardeşine göndermede bulunan şarkıcı, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin" diyerek sitem etti.

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        #Ajda Pekkan

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