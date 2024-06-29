Ajda Pekkan, Ankara'da fırtınalar estirdi
Ajda Pekkan, başkentte verdiği konserde Ankara Atılım Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu
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'Ajda Forever' konseptiyle yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Ajda Pekkan, KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştiği konser serilerine bir yenisinide Ankara'da ekledi.
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Binlerce müzikseverin akın ettiği ve konser alanını hınca hınç dolduran Ajda Pekkan hayranları, Süperstar'a bütün şarkılarında koro halinde eşlik etti.
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Ajda Pekkan, ünlü şef Tarık Sezer eşliğindeki olağanüstü orkestrasıyla birlikte hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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Sahne kıyafetleriyle adeta modaya yön veren Ajfa Pekkan, Ankara sahnesinde ise Burcu Sedef imzalı turuncu kıyafetiyle göz kamaştırdı.
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Ajda Pekkan; 8 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 14 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 20 Temmuz'da ise Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne alacak.