Ajax teknik ekibi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) lideri Ajax'ın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ile fizyoterapistlerden biri, koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.
Ajax kulübü sözcüsü Miel Brinkhuis, teknik kadroda yer alan üç ismin, önlem amacıyla eve gönderildiğini açıkladı. Danimarkalı yardımcı antrenör Poulsen ile diğer iki görevli, gerekli testlerin yapılması için 13 Mart'a kadar evlerinde kalacak.
Teknik heyette yer alan üç ismin, geçen hafta katıldıkları bir doğum gününde bulunan bir kişide, koronavirüs saptanması üzerine karantinaya alındıkları bildirildi.
Hollanda medyasına göre, doğum günü partisine katıldıktan birkaç gün sonra koronavirüs teşhisi konan isim, Danimarkalı eski milli futbolcu Thomas Kahlenbeg.
Kahlenberg'in, Amsterdam yolculuğu sırasında Covid - 19 virüsü kaptığı belirtildi.
36 yaşındaki eski milli oyuncu ile temasta bulunan Danimarkalı ligi oyuncuları Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ve Patrick da Silva da, karantinaya alındı.
Ajax'ın Danimarkalı yardımcı antrenörü Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ve fizyoterapistin, doğum günü partisinde Kahlenberg ile bir araya gelmesi nedeniyle, kulübün risk almamak için böyle bir karar verdiği açıklandı.
Ajax sözcüsü Brinkhuis, teknik heyetin durumu ile ilgili olarak De Telegraaf gazetesine şunları söyledi:
"Kulüp doktoru, Poulsen, Schoenmaker ve fizyoterapistten, her birkaç saatte bir ateşlerini ölçmelerini istedi. Ateş durumunda koronavirüs testi yapılacak. Şu an henüz şikâyetleri yok. Haftaya Perşembe gününe kadar böyle devam ederse, yeniden kulüpteki çalışmalarına devam edebilecekler."
Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, iki yardımcısının da karantinaya alınması nedeniyle, Cumartesi günü oynanacak Heerenveen maçına takımını yalnız hazırlayacak.
Ligde averaj farkıyla lider durumda olan Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, hem sahada hem de saha dışında şanssız bir dönem geçiriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Getafe'ye elenen Amsterdam ekibi, Hollanda Kupası maçında Utrecht'e yenildi. Ajax, geçen hafta da, ligdeki en yakın takipçisi AZ'ye karşı puan kaybetti.
Avrupa Parlamentosu da (AP),koronavirüs salgını nedeniyle her ay Fransa'nın Strasbourg kentinde yaptığı toplantıyı iptal etti. AP, salgın riski geçene kadar Brüksel'de toplanacak.
AP Başkanı David Sassoli, Strasbourg yolculuğunun, koronavirüs salgını nedeniyle hem parlamento üyeleri hem de yerel halk için ciddi sağlık riski oluşturduğunu söyledi.
Parlamento, ikinci bir açıklamaya kadar en az 3 hafta dış ziyaretçilere kapatılmıştı.
Belçika Kralı Filip ile Kraliçe Mathilde de, 23 - 25 Mart tarihleri arasında İtalya'ya yapacakları resmi ziyareti, salgın nedeniyle iptal etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!