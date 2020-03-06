AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, 143 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Bununla birlikte ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 44’e, toplam Kovid-19 bulaşan kişilerin sayısı 5 bin 737’sinin durumu ciddi olmak üzere 80 bin 552’ye yükseldi.

ŞÜPHELİ SAYISI 482'YE DÜŞTÜ İDDİASI

AA'da yer alan habere göre virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 482’ye, müşahade altına alınanların sayısı 29 bin 896’ya gerilerken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 53 bin 726’ya ulaştı. Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı veya Çin vatandaşı kişilerde saptanan Kovid-19 vakası ise 36 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS MUTASYONA UĞRUYOR

Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürütmüş, "National Science Review" dergisinde yayımlanan çalışmada alınan Kovid-19 örneklerin 101'inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildiği kaydedilmişti.

L-COV VERSİYONU DAHA TEHLİKELİ

Farklı özellikler gösteren Kovid-19 mutasyonlarının biri "S-cov" ve diğeri "L-cov" olarak tanımlanırken, S-cov'un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtilmişti.

"VİRÜSÜN KAYNAĞI ÇİN OLMAYABİLİR"

Çin’in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, geçen hafta Kovid-19’un ilk Çin’de ortaya çıkmasının, "virüsün kaynağının Çin olduğu" anlamına gelmeyeceğini belirtmiş, virüsün kaynağına yönelik araştırmaların da yapıldığını vurgulamıştı.

S.ARABİSTAN'DAN "İRAN'A GİTMEYİN" ÇAĞRISI

Suudi Arabistan, vatandaşlarından İran'a kesinlikle gitmemeleri çağrısında bulundu. Aksi şekilde davranan vatandaşların sert uygulamalara maruz kalacağı belirtildi. Suudi yetkililer, İran'ın ülkeye giren Suudi Arabistan vatandaşlarının pasaportlarına mühür vurmayarak sorumsuzca bir davranış sergilediğini, bunun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyaya yayılmasında sorumluluğu İran'a yüklediğini söyledi. Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

İRAN, 2 TURİSTİK KENTE GİRİŞİ KAPATTI

İran'ın tatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan eyaletleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlere kapatıldı. Mazenderan Vali Yardımcısı Hüseyin Hasannejad, eyaletin batısından giriş yapmak isteyen araçlara izin vermeyeceklerini belirtti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 107'YE ÇIKTI

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün akşama kadar 15 kişi daha yaşamını yitirmiş, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükselmişti.

İTALYA'DA CAN KAYBI 148'E ULAŞTI

İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.

ABD'DE 11 ÖLÜ VE "ACİL DURUM" İLANI

ABD'nin California eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin yaşamının yitirmesinin ardından "acil durum" ilan edildi. Koronavirüs nedeniyle 11 kişinin öldüğü ABD'de, California'nın 12 idari bölgesinde 50'den fazla kişide yeni tip koronavirüs görüldü.

İSPANYA'DA VAKA SAYISI 261'E ÇIKTI

İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 68 artışla 261'e çıktı. Bugün 99 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bundan önce vefat eden ve kronik hastalıkları oldukları açıklanan diğer kişiler de 69 ve 82 yaşındaydı.

İNGİLTERE'DE DE DÜN İLK ÖLÜM YAŞANDI

İngiltere'de dün 1 kişinin koronavirüsten öldüğü açıklandı ve böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm kayıtlara girdi. Ülkede vaka sayısı 30 artarak 115 olurken, yeni vakaların 25'inin başkent Londra'da görüldüğü belirtildi. İsviçre'de ise yaşanan ilk can kaybının ardından vaka sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.

ALMANYA'DA İSE VAKA SAYISI 349'A ULAŞTI

Portekiz'de de 9 koronavirüs teşhisi konulan hasta olduğu bildirildi. Ayrıca Portekiz Havayolları TAP, Kovid-19 nedeniyle mart ve nisan aylarında bin uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Hollanda'da ise vaka sayısı 38'den 82'ye yükseldi. Almanya'da ise vaka sayısı 349'u buldu.