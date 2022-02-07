Ajax'ta Marc Overmars şoku yaşanıyor... Kulübün futbol direktörü olan Overmars, kadın meslektaşlarına 'uygunsuz mesajlar' gönderdiği için kovuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Overmars, "Utanıyorum. Çizgiyi aştığımın farkında değildim. Artık biliyorum ama çok geç. Özür dilerim" dedi.

Ajax'tan yapılan açıklamada ise "Bu kararın altında Overmars'ın birkaç kadın meslektaşına gönderdiği bir dizi uygunsuz mesaj var" denildi.

Hollanda futbolunun efsane isimleri arasında gösterilen 48 yaşındaki Overmars, 10 yıldır Ajx'ta Futbol Direktörü olarak görev yapıyordu.