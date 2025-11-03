Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Ajax ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet alan sarı-kırmızılılar 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Amsterdam Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Ajax-Galatasaray maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Ajax-Galatasaray maçı yayıncı kuruluşu...
Ajax-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz, zorlu Ajax deplasmanında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Son olarak Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılar, ilk 8 için önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip etmek isteyen taraftarlar, Ajax-Galatasaray maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal araştırılmaya başlandı. Peki, "Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
AJAX-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Amsterdam Arena'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (23.00)
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23.00)