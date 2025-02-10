Ajax forması giyen Wout Weghorst 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Hollanda ekiplerinden Ajax, Fortuna Sittard maçında sakatlanan Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlılar, Weghorst’un yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Weghorst, bu sezon 17’si Hollanda Ligi, 5’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 22 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı.