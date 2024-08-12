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        Haberler Ekonomi Emlak Dünyada Emlak Airbnb'e bir yasak da Barcelona'dan geldi - Emlak Haberleri

        Airbnb'ye bir yasak da Barcelona'dan geldi

        İspanya'nın ikinci kalabalık şehri Barcelona, çeşitli ihlallerden dolayı Airbnb'ye sınırlama getirdi. Paris'in de bulunduğu birçok Avrupa şehri daha önce yasaklamalar getirmişti, Barcelonada akıma katılan son ülke oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 16:45 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:45
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        Airbnb'ye bir yasak da Barcelona'dan
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        2021'de Barcelona'da kısa süreli kiralamalara getirilen kısmi yasağın ardından, bu yazın başlarında şehir, 2028'e kadar yaklaşık 10 bin kayıtlı kısa süreli kiralama ilanının tamamını ortadan kaldırmayı hedeflediğini duyurdu.

        Şehir yetkilileri, turistlere kiralamaları kısıtlamanın, yerel halk için uygun fiyatlı konut ulaşımına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Temmuz ayında binlerce İspanyol, aşırı turizmi protesto etmek için Barcelona sokaklarına çıkmıştı. Barcelona Belediye Başkanı, artan kira ve ev fiyatlarını şehrin 'en büyük sorunu' olarak ilan etmişti. Halk da bu yükselen kiraların nedenini 'aşırı turizme' ve buna bağlı kısa süreli kiralamalara bağlıyordu.

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        Uzmanlar da buna katılarak, Airbnb de dahil olmak üzere kısa süreli kiralamaların sorunun bir parçası olduğunu, yerel konut arzını kısıtladığını ve fiyatları yükselttiğini ifade ediyordu.

        Dünyada Airbnb'ye kayıtlı en fazla mülkün olduğu şehirler. Kaynak: Statista

        İspanya, Airbnb yasakları konusunda tek ülke değil. Dünya çapında pek çok ülkede pek çok şehir, konut piyasasındaki baskıyı azaltmak için kısa süreli kiralamalara ilişkin düzenlemeler uyguluyor.

        New York, Tokyo ve Vancouver gibi şehirler, ev sahiplerinin kiraladıkları evlerde yaşamasını şart koşuyor. Londra ve Paris'te ise bir ev sahibinin evini yılda kiralayabileceği gece sayısını sınırlandırıyor. Son olarak Lizbon, Floransa ve Amsterdam da uzmanların işe yarayabileceğini söylediği Airbnb yasaklarını yürürlüğe koymuştu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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