Air France; çalışanları, müşterileri ve sendikalarla yaptığı görüşmeler neticesinde Joon markasının geleceği ve çalışanlarla birlikte uçakların Air France’a entegrasyonu için bir proje başlatma kararı aldığını duyurdu.

2018 yılında İstanbul'un da dahil olduğu pek çok şehirden Joon markası ile uçuşlara başlayan şirket yeni markanın müşteriler, çalışanlar, pazar ve yatırımcılar gözünde doğru anlaşılmasının zor olduğunu belirterek havacılık sektöründeki birçok markanın bulunmasının karışıklık yarattığını vurguladı.

Operasyonların ortak bir uçak filosu tarafından yönetileceği açıklanırken, Air France siparişi verilen Airbus A350 serisi uçaklarla kendi filosunun daha ekonomik bir kabin konfigürasyonuyla sorunsuz şekilde sürdürüleceğinin altını çizdi.

Şirketten yapılan basın açıklamasında "Şu ana kadar biletleri satılan veya satılmakta olan İstanbul dahil tüm Joon uçuşları, proje tamamlanana kadar Joon tarafından gerçekleştirilecek ardından Air France tarafından devralınarak devam ettirilecektir." denildi.

2017 yılı gelirlerine göre Air France - KLM grubu 29.06 milyar dolarla dünyanın en büyük 5. havayolu şirketi konumunda