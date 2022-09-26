Air Anatolia projesi İstanbul ve Londra sahnelerinde!

Anadolu saykedelik dünyasının müzikal mirasını İngiliz müzik sahnesinin çağdaş melodileriyle birleştiren Air Anatolia, 14 Ekim'de İstanbul'da, 18 Kasım tarihinde ise Londra'da sanatseverlerle buluşacak

Zorlu PSM, geçtiğimiz mayıs ayında EFG Londra Caz Festivali ile yaptığı iş birliği kapsamında gerçekleşen konserlerinin ardından, Air Anatolia projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Anadolu merkezli saykedelik müziğin öncülerini İngiliz müzik sahnesinin genç sanatçılarıyla bir araya getirecek olan proje, hem İstanbul'da, hem de Londra'daki sanatseverlere kültürlerarası bir deneyim yaşatarak kültürel benzerlikler ve farklılıklar üzerinden bir bağ kuracak.